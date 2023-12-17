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19:05 17.12.2023

ЗС України відбили 25 атак окупантів за добу на авдіївському напрямку, загалом на фронті було 54 бойові зіткнення

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ЗС України відбили 25 атак окупантів за добу на авдіївському напрямку, загалом на фронті було 54 бойові зіткнення

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку.

"На авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Зокрема, відбито 15 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 - на південь від Тоненького, Невельського та Первомайського на Донеччині", - йдеться у зведенні.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили вісім атак ворога поблизу Макіївки Луганської області та на схід від Тернів Донецької області, на бахмутському - п'ять атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, на запорізькому - три атаки на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

"На куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 6 атак противника біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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