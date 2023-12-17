Російські окупанти обстріляли Краснопілля Сумської області, загинула жителька, пошкоджено три будинки

Жителька селища Краснопілля Сумського району загинула у власному будинку внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів, повідомляє в неділю пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"17 грудня 2023 року близько 12:50, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області. Один снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби", - повідомляється в телеграм-каналі прокуратури.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).