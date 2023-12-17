Події

16:04 17.12.2023

Російські окупанти обстріляли Краснопілля Сумської області, загинула жителька, пошкоджено три будинки

1 хв читати

Жителька селища Краснопілля Сумського району загинула у власному будинку внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів, повідомляє в неділю пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"17 грудня 2023 року близько 12:50, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області. Один снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби", - повідомляється в телеграм-каналі прокуратури.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). 

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 17.12.2023
Під обстрілами центру Херсона загинув 81-річний житель міста

Під обстрілами центру Херсона загинув 81-річний житель міста

00:42 17.12.2023
Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

07:11 16.12.2023
Ворог обстріляв чотири громади Сумської області

Ворог обстріляв чотири громади Сумської області

14:37 15.12.2023
Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, постраждали дві жінки - ОВА

Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, постраждали дві жінки - ОВА

07:55 15.12.2023
Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

19:16 14.12.2023
Поранений під час обстрілу житель Херсона помер, госпіталізовано 92-річну жінку

Поранений під час обстрілу житель Херсона помер, госпіталізовано 92-річну жінку

16:49 14.12.2023
Росіяни обстріляли Торецьк, пошкоджено будівлю пожежної частини

Росіяни обстріляли Торецьк, пошкоджено будівлю пожежної частини

15:29 14.12.2023
Окупанти обстріляли будинок в Антонівці, поранена жителька - Херсонська ОВА

Окупанти обстріляли будинок в Антонівці, поранена жителька - Херсонська ОВА

10:20 14.12.2023
Прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині, втрати росіян уточнюють

Прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині, втрати росіян уточнюють

09:59 14.12.2023
Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждала жінка - ОВА

Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждала жінка - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 37 артилерійських систем противника

Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

ОСТАННЄ

СБУ і ЗСУ успішно атакували дронами аеродром у Ростовській області - ЗМІ

Зеленська обговорила з керівництвом Метрополітен-опери та Ukrainian Freedom Orchestra культурну співпрацю

Зустріч прем'єрів країн Балтії та Польщі скасували через COVID у глави уряду Естонії

У Чилі стартував референдум щодо проєкту нової Конституції

Суд Ватикану відправив кардинала до в'язниці

Відновлено рух транспорту на ділянці Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до повороту на м. Вишневе

На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

ЗМІ повідомляють про нову потенційну "воєнну операцію"

Дощову погоду та ожеледицю на дорогах прогнозують метеорологи в Україні найближчими днями

В Україні знеструмлено 610 н.п., обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА