Авіація Сил оборони за добу атакувала понад двадцять районів розташування сил РФ

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів противника.