На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 30 атак, загалом на фронті було 89 бойових зіткнень

На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 30 атак, загалом за минулу добу на фронті було 89 бойових зіткнень, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 неділі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак окупантів поблизу Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак неподалік Невельського та Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.