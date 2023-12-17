Події

07:37 17.12.2023

Війська РФ за добу здійснили чотири ракетні та 72 авіаційні удари, а також понад 90 обстрілів із РСЗВ

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Війська РФ за добу здійснили чотири ракетні та 72 авіаційні удари, а також понад 90 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 4 ракетних і 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 неділі.

Крім того, минулої доби окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 34 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони всі ударні БПЛА знищено.

Також, поточної доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару 7 БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Бологівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Міньківка, Дружба, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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