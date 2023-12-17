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04:17 17.12.2023

У Ватикані суд уперше засудив кардинала до тюремного ув'язнення

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У Ватикані суд уперше засудив кардинала до тюремного ув'язнення

 У Ватикані закінчився найбільший судовий процес за всю його історію, і вперше за весь час існування католицької церкви суд засудив кардинала до тюремного ув'язнення, повідомило DW у суботу.

"75-річного кардинала Анджело Беччу було засуджено до п'яти з половиною років ув'язнення за участь у злочинній змові, шахрайство, зловживання, надання неправдивої інформації, корупцію, відмивання грошей, оприлюднення секретних документів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Беччу на момент ймовірного злочину був третьою людиною у Ватикані і обіймав посаду заступника держсекретаря Ватикану із загальних справ.

"Одним з епізодів справи стали порушення і зловживання при придбанні за завідомо високою ціною будівлі в центрі Лондона в 2014 році в якості інвестиції за рахунок пожертвувань. Втрати від цієї інвестиції, за даними аудиторів, інвестиції в купівлю нерухомості в Лондоні становили 89 млн фунтів стерлінгів (близько 104 млн євро)", - йдеться в публікації.

Процес над кардиналом і дев'ятьма його спільниками тривав понад два роки.

Теги: #суд #ватикан #кардинал

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