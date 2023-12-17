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03:15 17.12.2023

Уряди країн G7 наблизилися до конфіскації російських активів на користь України - ЗМІ

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Уряди країн G7 наблизилися до конфіскації російських активів на користь України - ЗМІ

 Останніми тижнями чиновники G7 активізували переговори про те, щоб передати Україні частину з приблизно $300 млрд, які перебувають у заморожених російських суверенних активах, повідомило видання Financial Times.

"Члени G7 та інші держави, що особливо постраждали, можуть заарештувати російські суверенні активи як контрзахід, щоб спонукати Росію припинити агресію", - йдеться в документі уряду США для обговорення, який було поширено в комітетах G7 і з яким ознайомилася Financial Times.

"Хоча Вашингтон ніколи публічно не підтримував конфіскацію, останніми тижнями США приватно зайняли більш жорстку позицію, стверджуючи в комітетах G7, що є шлях до конфіскації активів "відповідно до міжнародного права", - сказано в публікації.

Як пише видання, "Казначейство США відмовилося від коментарів. Один з американських чиновників заявив, що Вашингтон веде активні переговори про використання російських суверенних активів і вважає, що для ухвалення рішення залишилося зовсім небагато часу".

Теги: #рф #україна #конфіскація #g_7

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