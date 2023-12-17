Санду про Стратегію нацбезпеки Молдови: визначено дві основні загрози - агресивна політика РФ і корупція

Президент Майя Санду вітає затвердження парламентом Молдови нової Стратегії національної безпеки і вважає, що зроблено великий крок у напрямі зміцнення безпеки та стабільності країни, повідомляється на сайті глави держави Молдови в суботу, 16 грудня.

"Ця стратегія є відповіддю на різку зміну ситуації з безпекою в нашому регіоні. У документі визначено основні загрози і запропоновано рішення щодо ефективної протидії їм. Сьогодні у нас є дві основні небезпеки для національної безпеки: агресивна політика, що проводиться Російською Федерацією проти нашої країни і проти світу загалом, і корупція, що вкоренилася в Молдові", - підкреслила Санду.

Як зазначено на сайті парламенту Молдови, Стратегію національної безпеки ухвалили 59 голосами депутатів у п'ятницю, 15 грудня.

Документ є законодавчою ініціативою президента Майї Санду і розрахований на шість років.

Слід зазначити, що остання Стратегія національної безпеки Республіки Молдова була ухвалена 2011 року.