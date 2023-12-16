Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу окупантів

Протягом доби українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому ввечері в суботу.

Також підрозділи ракетних військ вразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів ворога.