Протягом доби ворог завдав трьох ракетних і 47 авіаударів

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в суботу ввечері.

Протягом доби противник завдав авіаційних ударів поблизу Бологівки, Іванівки, Піщаного та Берестового Харківської області, Серебрянського лісництва Луганської області, Миньківки, Дружби, Нью-Йорка, Очеретиного Донецької області.

Від артилерійських і мінометних обстрілів росіян постраждали понад 93 населених пункти в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та місто Херсон.