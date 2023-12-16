ЗС України відбили 27 ворожих атак на авдіївському напрямку

Українські захисники відбили 27 ворожих атак на авдіївському напрямку, загалом протягом доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 - у районах Невельського та Первомайського на Донеччині", - йдеться у зведенні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці в суботу ввечері.

Крім цього, ЗСУ відбили 8 ворожих атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку, 10 - на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області на запорізькому напрямку.

Своєю чергою, окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ на куп'янському напрямку - ЗСУ відбили 11 атак поблизу Синьківки Харківської області, а також на лиманському - українські захисники відбили 3 ворожі атаки на схід від Тернів Донецької області.

Окупанти також здійснили 9 безуспішних атак на позиції українських Сил оборони на мар'їнському напрямку, ЗСУ продовжують стримувати ворога поблизу Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.