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11:32 16.12.2023

Згоду американської сторони на спільний моніторинг озброєння сприймаємо як знак довіри - заступник міністра оборони

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Згоду американської сторони на спільний моніторинг озброєння сприймаємо як знак довіри - заступник міністра оборони

Кожна країна-одержувач не тільки зброї, а й будь-яких технологій або послуг військового призначення, наданих американськими партнерами, автоматично підписується під зобов'язанням проводити моніторинг кінцевого використання такого обладнання. Особливо це стосується чутливих технологій, заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

"Мета такого моніторингу - надання обґрунтованих запевнень у тому, що одержувачі обладнання дотримуються вимог, встановлених урядом США щодо передання, захисту, зберігання та використання зброї і технологій", - пояснив Джигир, повідомляє пресслужба Міноборони України в телеграм-каналі.

За його словами, раніше Відділ оборонного співробітництва посольства США проводив власні періодичні перевірки на місцях зберігання та використання цієї зброї. З 2024 року з ініціативи Міноборони такі інспекції відбуватимуться спільно. Їх проводитимуть Служба внутрішнього аудиту Міноборони та представники Програми моніторингу кінцевого використання зброї з американської сторони.

"Той факт, що американська сторона погодилася на спільний моніторинг, ми сприймаємо, по-перше, як знак довіри, і, по-друге - як можливість покращити навички у сфері отримання, зберігання, підготовки та використання високотехнологічної зброї. Для нас це є стратегічно важливим з огляду на курс на інтеграцію до НАТО", - наголосив Джигир.

Він додав, що підписання такого концепту з американською стороною - це перший прецедент. За ним з цікавістю стежили представники посольств інших країн-постачальників зброї з ЄС, які також зацікавлені в тому, щоб запровадити аналогічні спільні процедури на двосторонній основі.

 

Теги: #міноборони #моніторинг #озброєння

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