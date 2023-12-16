Події

09:05 16.12.2023

Майже десять тисяч споживачів у Харківській області залишаються без світла через негоду

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Майже десять тисяч споживачів у Харківській області залишаються без світла через негоду

Станом на ранок суботи, 16 грудня, частково знеструмлено через негоду 10 громад Харківської області.

"Унаслідок негоди по області знеструмлено 9833 споживачів у Дергачівській, Близнюківській, Барвінківській, Лозівській, Першотравневій, Чугуївській, Зміївській, Золочівській, Ізюмській та Вовчанській громадах", - написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, над відновленням електропостачання працюють 20 бригад із 80 працівників і 43 одиниці техніки.

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці через негоду не було світла у понад 43 тис. споживачів регіону.

 

 

 

Теги: #негода #харківщина #знеструмлення

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