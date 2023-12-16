Сили оборони ліквідували 30 із 31 ворожих "шахедів"

Українська ППО ліквідувала 30 із 31 ворожих "шахедів", які атакували різні регіони України в ніч на суботу, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 16 листопада противник атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" за трьома напрямками - Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ-РФ.

"Загалом в ударі було застосовано 31 ударний БПЛА "Shahed-136/131", які окупанти спрямували в різні регіони України", - зазначили у відомстві.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил оборони України, додали в Повітряних силах.