Події

07:48 16.12.2023

СБУ провела "контрдиверсійні заходи безпеки" в київському барі "Веранда на Дніпрі"

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СБУ провела "контрдиверсійні заходи безпеки" в київському барі "Веранда на Дніпрі"

Співробітники Служби безпеки України провели "контрдиверсійні заходи безпеки" в київському барі "Веранда на Дніпрі", де перевірили осіб, які можуть бути потенційно причетні до протиправної діяльності.

"Є позиція щодо того, що відбувається на відео в барі "Веранда", відео з якого пішло по ТГ. Співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС і Міграційної служби проводять у столиці контрдиверсійні заходи безпеки", - повідомили в СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю ввечері.

Зокрема, у рамках перевірки громадських закладів, яка триває вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності.

Водночас, зазначає джерело агентства, представники ТЦК проводять перевірку військовозобов'язаних громадян України, які можуть порушувати правила військового обліку.

Раніше телеграм-канали почали публікувати відео, в якому показано, що представники Служби безпеки навідалися до цього бару ввечері в п'ятницю.

 

 

Теги: #сбу #бар #перевірка

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