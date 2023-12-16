Між ЗС України та окупантами відбулося 96 бойових зіткнень за добу

За добу між ЗСУ та окупантами відбулося 96 бойових зіткнень, українські військові продовжують відбивати ворожі атаки на семи напрямках, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 суботи.

"За минулу добу відбулося 96 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога на схід від Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, вони відбили 20 атак противника на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак на схід від Степового, на південь від Сєверного та Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони утримують ворога поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької. Тут ЗСУ відбили 13 атак.

На шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника на захід від Новопокровки та на південь від Роботиного Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські захисники утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.