Події

07:26 16.12.2023

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 23 авіаудари, а також 40 обстрілів із РСЗВ

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Росіяни за добу здійснили два ракетних і 23 авіаудари, а також 40 обстрілів із РСЗВ

Ворог здійснив 2 ракетних і 23 авіаційні удари, а також 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 суботи.

Як повідомляється, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 31 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів.

Авіаційних ударів також зазнали Красний Хутір, Грем'яч Чернігівської області; Волфине Сумської області; Мар’їнка, Максимілянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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