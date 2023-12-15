ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою підрозділи українських ракетних військ за минулу добу завдали ураження чотирьом районам зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника та двом ворожим складам боєприпасів.