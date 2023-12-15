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21:05 15.12.2023

Окупанти завдали 2 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 2 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетних і 11 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 17 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також у п'ятницю силами і засобами протиповітряної оборони України знищено випущену окупантами керовану ракету Х-59.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, артилерійського та мінометного обстрілу з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Куп'янськ Харківської області, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Оріхів Запорізької області та Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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