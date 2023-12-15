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20:14 15.12.2023

На Львівщині створили 45 мобільних груп для боротьби з "шахедами", планують іще 55

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На Львівщині створили 45 мобільних груп для боротьби з "шахедами", планують іще 55

У Львівській області створили 45 мобільних груп для боротьби з "шахедами", планують створити ще 55, повідомив на брифінгу в межах Конгресу місцевих та регіональних влад начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Наразі створено 45 мобільних груп для боротьби з "шахедами" на базі ПК "Захід" і триває створення 55 мобільних груп у межах новоствореного батальйону Сухопутних військ повітряної оборони", - сказав Козицький.

За його словами, до кінця року в області створять 100 таких груп для боротьби проти російських БПЛА.

Крім того, Козицький повідомив, що за останній місяць у Львівській області суттєво посилили протиповітряну оборону

"Ми не оголошували, але якщо взяти останній місяць, то ми явно покращили протиповітряну оборону в частині саме ракет. Це суперсучасні системи західного зразка", - сказав голова обладміністрації.

Теги: #львівщина #ппо

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