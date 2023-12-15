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19:55 15.12.2023

Необхідні для добудови об'єктів "Укрбуду" 2,28 млрд грн не є боргом "Київміськбуду"

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Необхідні для добудови об'єктів "Укрбуду" 2,28 млрд грн не є боргом "Київміськбуду"

Звіт тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" рекомендує звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою компенсувати ПрАТ "ХК "Київміськбуд" сумарні заплановані збитки, пов'язані з добудовою проєктів корпорації "Укрбуд" у сумі 2,28 млрд грн.

"Сума у 2,28 млрд грн пов'язана виключно з добудовою об'єктів корпорації "Укрбуд". Саме стільки коштів необхідно для кінцевої добудови житлових комплексів, переданих від "Укрбуду" для добудови силами "Київміськбуду". Ця сума не є боргом ХК "Київміськбуд", - наголосили в пресслужбі "Київміськбуду".

Як повідомлялося, ПрАТ "ХК "Київміськбуд" було включено як нову сторону до договорів про будівництво вищезгаданих ЖК розпорядженням Кабміну "Про заходи щодо розв'язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами - учасниками Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" від 17 червня 2020 р. №772-р.

Крім того, загальний дефіцит коштів, необхідних для добудови об'єктів "Укрбуду", було зафіксовано у зведеній таблиці, яку підписали три сторони: ПрАТ "ХК "Київміськбуд" (новий забудовник), ТОВ "Укрбуд Девеломпент" (попередній забудовник й основний девелопер групи компаній "Укрбуд" і ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" (управитель фондів фінансування будівництва всіх ЖК "Укрбуд").

"Загальна кількість уведених "Київміськбудом" квадратних метрів у житлових комплексах "Укрбуду" становить близько 400 тис. кв. м. Це понад 4,2 тис. квартир, плюс понад 800 машиномісць і вбудовані комерційні приміщення", - повідомили в пресслужбі.

 

Теги: #кошти #київміськбуд #укрбуд

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