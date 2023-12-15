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18:32 15.12.2023

Литва повідомляє про постачання Києву мільйонів набоїв і тисяч снарядів для протитанкових гранатометів

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Литва повідомляє про постачання Києву мільйонів набоїв і тисяч снарядів для протитанкових гранатометів

Литва у п'ятницю передала Україні нову партію військової допомоги, повідомило Міністерство оборони.

Збройні сили Литви відправили в Україну кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. У партії допомоги також майже тисяча складних ліжок, зазначається в повідомленні.

"Ми чуємо термінові прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", - каже міністр оборони Арвідас Анусаускас.

За даними Міноборони, крім регулярного передання військової техніки, Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти до міжнародних фондів для України.

На період 2024-2026 років Литва виділить Україні пакет військової допомоги в розмірі EUR200 млн для протистояння повномасштабній військовій агресії Росії.

Теги: #литва #україна #військова_допомога

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