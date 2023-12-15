Умєров запросив Туреччину приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки в Чорному морі

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном закликав Туреччину приєднатися до раніше сформованої Морської коаліції.

"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до Морської коаліції", - сказав Умєров, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Сторони також обговорили потенційну співпрацю з оборонного виробництва.

Своєю чергою Більген зазначив, що всебічна підтримка України з боку Туреччини триватиме.

Зусилля Коаліції морських сил і засобів, створення якої ініціювали Велика Британія та Норвегія, спрямовані на припинення втручання Росії у свободу судноплавства, зокрема у функціонування "зернового коридору".