Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

Правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харкову, завданого російськими окупаційними військами в ніч на п'ятницю.

"За даними слідства, 15 грудня близько 1:00 ворог завдав ракетного удару по Київському району Харкова. Пошкоджено магазин, гаражі, господарські будівлі та приватний автомобіль. Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).