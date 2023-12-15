Події

13:13 15.12.2023

Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

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Правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харкову, завданого російськими окупаційними військами в ніч на п'ятницю.

"За даними слідства, 15 грудня близько 1:00 ворог завдав ракетного удару по Київському району Харкова. Пошкоджено магазин, гаражі, господарські будівлі та приватний автомобіль. Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #прокуратура #харків #обстріли

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