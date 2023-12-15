Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів, 14 танків, 38 бронемашин, 11 артсистем, 20 безпілотників, 2 крилаті ракети, 28 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 343890 (+1090) осіб, танків - 5706 (+14) од, бойових броньованих машин - 10654 (+38) од, артилерійських систем - 8099 (+11) од, РСЗВ - 920 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6226 (+20), крилаті ракети - 1608 (+2), кораблі - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10699 (+24) од, спеціальна техніка - 1189 (+4)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.