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07:26 15.12.2023

Силами ППО вночі збито 14 із 14 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

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Силами ППО вночі збито 14 із 14 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

Силами ППО вночі збито 14 із 14 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", повідомили Повітряні сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"Знищено 14 ворожих БПЛА", - йдеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

Як повідомляє Генштаб, ударними БПЛА "Shahed-136/131" противник почав атакувати ударними безпілотниками типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край - РФ).

"Цієї ночі захисникам неба вдалося збити 14 із 14 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі 14 ворожих безпілотників були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", - наголошують ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #атака #збиття #шахеди

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