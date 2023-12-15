За добу на фронті було 110 бойових зіткнень, ЗС України відбили 45 атак на авдіївському напрямку

За минулу добу відбулося 110 бойових зіткнень, зокрема Сили оборони відбили 45 атак на авдіївському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога на схід від Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони утримують ворога біля Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника на північ від Приютного, на захід та північний захід від Вербового Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.