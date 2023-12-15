Події

07:09 15.12.2023

Армія РФ здійснила 4 ракетних, 50 авіаційних ударів, а також 56 обстрілів із РСЗВ

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Армія РФ здійснила 4 ракетних, 50 авіаційних ударів, а також 56 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 4 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 і 14 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами і засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони. Наслідки ракетного удару уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Іванівське, Андріївка, Торецьк, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області; Преображенка Запорізької області; Дар'ївка, Кринки, Придніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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