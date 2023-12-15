Українська авіація за добу завдала ударів по 2 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

Також минулої доби наші захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".

Також, підрозділи ракетних військ вразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління і 2 склади боєприпасів противника.