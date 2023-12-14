Стефанишина розраховує також на позитивне рішення Євроради щодо фінансової рамки для України

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявляє, що також розраховує на позитивне рішення Європейської Ради з фінансової рамки для України.

"У мене є таке розуміння, що швидше за все так. Говорила з німецькими колегами, які наполегливо над цим працюють. Дискусії продовжуються, оскільки рішення стосується не лише фінансової допомоги Україні, а й інших фінансових питань", - сказала Стефанишина в ефірі національного. телемарафону у четвер.

Віце-прем'єр наголосила, що та фінансова рамка, яка розглядається зараз, на користь самих країн-членів ЄС.