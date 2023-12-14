Події

23:48 14.12.2023

Стефанишина розраховує також на позитивне рішення Євроради щодо фінансової рамки для України

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Стефанишина розраховує також на позитивне рішення Євроради щодо фінансової рамки для України

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявляє, що також розраховує на позитивне рішення Європейської Ради з фінансової рамки для України.
"У мене є таке розуміння, що швидше за все так. Говорила з німецькими колегами, які наполегливо над цим працюють. Дискусії продовжуються, оскільки рішення стосується не лише фінансової допомоги Україні, а й інших фінансових питань", - сказала Стефанишина в ефірі національного. телемарафону у четвер.
Віце-прем'єр наголосила, що та фінансова рамка, яка розглядається зараз, на користь самих країн-членів ЄС.

Теги: #україна_єс #фінанси

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