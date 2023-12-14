Події

19:35 14.12.2023

Росіяни за добу завдали чотирьох ракетних і 32 авіаційних ударів по території України

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Росіяни за добу завдали чотирьох ракетних і 32 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали чотирьох ракетних і 32 авіаційних ударів, а також здійснили 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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