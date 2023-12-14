На лінії фронту за добу відбулося 82 бойові зіткнення

Протягом доби на лінії фронту відбулося 82 бойові зіткнення, оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак у районі Синьківки Харківської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога на схід від Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку українські воїни відбили сім атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Зокрема, українські захисники відбили 19 атак противника на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник за підтримки авіації здійснив 11 безуспішних атак позицій українських захисників.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника на північ від Приютного, на захід і північний захід від Вербового Запорізької області.

Водночас українські воїни й надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.