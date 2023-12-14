Ігнат: На Хмельниччині був приліт

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що через 10 хвилин після оголошення тривоги в Хмельницькій області був приліт, інформацію про наслідки речник не прокоментував.

"Відбувся пуск ракет, і ракети попрямували до Хмельницької області. Ракета, як мінімум, у напрямку Старокостянтинова. Тривогу було оголошено о 14:09, приблизно, і фактично через 10 хвилин від оголошення тривоги вже був приліт на Хмельниччині", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в четвер.

"Про роботу "Кинджалів" ми не говоримо, нехай ворог сам робить висновки", - прокоментував Ігнат запитання про наслідки атаки.