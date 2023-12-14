Події

15:46 14.12.2023

Із російської окупації повернуто п'ятьох українських дітей - Херсонська ОВА

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Із російської окупації повернуто п'ятьох українських дітей - Херсонська ОВА

Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про повернення п'ятьох українських дітей із російської окупації.

"Ще п’ятеро дітей повернуто з окупації. Двоє з них – мають родину. І їх вдалося вивезти разом з батьками. Ще троє – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз усі вони у безпечному місці, їм надається необхідна допомога", - написав Прокудін у телеграмі у четвер.

Він подякував за повернення дітей організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей Херсонської області.

Теги: #діти #повернення #херсонська_область

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