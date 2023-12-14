Зеленський виступив через відеозв'язок на саміті ЄС, закликавши лідерів ухвалити рішення розпочати переговори про вступ

Президент України Володимир Зеленський через відеозв'язок виступив на засіданні Європейської ради, закликавши лідерів Європейського Союзу не вагатися й ухвалити рішення, обіцяне Україні, про початок переговорів щодо членства.

У четвер у Брюсселі, звертаючись до президента і членів Європейської ради, Зеленський сказав: "Дорогий Чарльзе, дорогі колеги, вітаю всіх вас! Сьогодні особливий день. І цей день увійде в нашу історію. Добре це чи погано для нас, історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожну дію і бездіяльність. Хто за що воював".

Президент України констатував, що цьогоріч "ми не допустили жодної помилки". "Жодної. Європа пройшла цей рік гідно. Не було ні боягузтва, ні нерішучості. А Путін за рік нічого не виграв. Ні в боях проти України, ні в спробах розділити і принизити європейців. Цьогоріч він втратив усе. Вкрай важливо, що він програв не тільки в Україні, а й у всіх аспектах європейського життя. Європа зберегла свою єдність. Європа не дозволила своєму народу втягнутися в жодну з криз, про які завжди мріяв Кремль", - деталізував український лідер.

З огляду на це Зеленський переконаний, що "нині не час для напівзаходів і коливань". "Європа ухвалила сильні рішення й ефективно їх реалізувала. Я вдячний за таку силу в Європі. І дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали такою, що не заслуговує на довіру. Або як нездатну ухвалювати рішення, які вона підготувала сама", - продовжив він.

Президент України вважає, що "сьогодні той день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві". "У Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна стане нагородою за зустріч у Брюсселі", - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що цими днями спілкувався з багатьма з лідерів ЄС. "Ми говоримо про обіцяне рішення. І я не почув жодних контраргументів, чому нам не реалізувати б план, узгоджений усією Європою. Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися далі. Ми ухвалили ключові закони. Ви всі, наголошую - всі, добре знаєте, що ми виконали всі зобов'язання. І було ясно позначено в графіку ЄС - сьогодні день політичного рішення у відповідь на те, чого ми досягли. Йдеться про відкриття переговорів про вступ України. А в березні наступного року - затвердження переговорних меж для просування вперед. Жодної бюрократії. Усе дуже ясно", - деталізував президент України.

Водночас Зеленський особливо наголосив, що це рішення "потрібне людям в окопах, які збивають дрони й ракети щоночі, усім тим, хто працює, щоб діти могли навчатися навіть в умовах постійного російського терору, а лікарі могли рятувати життя, навіть коли Росія намагається зруйнувати наші енергетичні або комунікаційні системи". "Сьогоднішнє рішення про початок переговорів щодо вступу також є життєво важливим для всіх тих людей у країнах ЄС, які вірять, що Європа може уникнути повернення до старих часів нескінченних безплідних розбіжностей між столицями. Європа заслуговує бути сильною. Сила Європи - в єдності та рішучості. Європа заслуговує на гідну політику. Заслуговує на повагу до угод і на те, щоб люди в Європі знали, що їх не обдурять", - сказав він.

Зеленський закликав лідерів ЄС: "10 років тому в Україні люди піднялися під прапорами Євросоюзу. Для них це було символом істини, і воно має залишатися таким. Я прошу вас сьогодні про одне - не зраджуйте народ і його віру в Європу. Якщо ніхто не вірить у Європу, що допоможе Європейському Союзу вижити? Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо Москва отримає перепустку від Брюсселя у вигляді негативу щодо України. Путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу - і єдину - перемогу в році. Європа має перемогти, угоди мають дотримуватися, а слова повинні мати значення. Дякую за вашу підтримку! Слава Україні!".