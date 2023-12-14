Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ 13 боєприпасів різних типів

Протягом минулих двох тижнів Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах дев'ять типів боєприпасів до БПЛА, а також чотири типи боєприпасів для підствольних гранатометів, повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі "АрміяInform".

"Серед боєприпасів, які були допущені до експлуатації Міністерством оборони України впродовж попередніх двох тижнів, - 9 типів боєприпасів до БПЛА: багатоцільові, комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії. Крім того, допущено ще 4 типи боєприпасів для підствольних гранатометів. Це розробки вітчизняних підприємств, які підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування, наближених до бойових", - повідомив Гаврилюк.

Заступник міністра також зазначив, що за цей період було кодифіковано 15 зразків військової техніки та озброєння, серед них: роботизований наземний ударний комплекс, 40-мм автоматичний гранатомет, 7 безпілотних авіаційних комплексів різних модифікацій, а також тактичні засоби радіоперешкод баражуючим боєприпасам.

Гаврилюк повідомив, що завершено випробування кількох зразків розвідувального безпілотного авіаційного комплексу (БПАК) типу FPV, 120-мм гранатомета, протипіхотної ручної гранати, мінного трала українського виробництва.

Крім цього, тривають випробування стрілецької зброї, зокрема нових зразків кулеметів.