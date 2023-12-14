Події

10:20 14.12.2023

Прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині, втрати росіян уточнюють

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Прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині, втрати росіян уточнюють

Прикордонний наряд вступив у стрілецький бій із ворожою диверсійно-розвідувальною групою в Сумській області, внаслідок чого росіяни відійшли, їх втрати уточнюють, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій. Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки", - йдеться в повідомленні в четвер.

"У результаті бою окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", - зазначають у Держприкордонслужбі. 

Теги: #прикордонники #дрг #сумська_область

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