Прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині, втрати росіян уточнюють

Прикордонний наряд вступив у стрілецький бій із ворожою диверсійно-розвідувальною групою в Сумській області, внаслідок чого росіяни відійшли, їх втрати уточнюють, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій. Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки", - йдеться в повідомленні в четвер.

"У результаті бою окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", - зазначають у Держприкордонслужбі.