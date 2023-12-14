Події

08:00 14.12.2023

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 342 тис. особового складу

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Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 342 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, 10 танків, 22 бронемашини, 12 артсистем, 1 реактивну систему залпового вогню, 33 безпілотники, 10 крилатих ракет, 22 одиниці авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 342800 (+1300) осіб, танків - 5692 (+10) од, бойових броньованих машин - 10616 (+22) од, артилерійських систем - 8088 (+12) од, РСЗВ - 920 (+1) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33), крилаті ракети - 1606 (+10), кораблі / катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13) од, спеціальна техніка - 1185 (+9)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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