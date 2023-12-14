Події

07:30 14.12.2023

За добу на фронті було 120 бойових зіткнень, ЗС України відбили 57 атак на авдіївському напрямку

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За добу на фронті було 120 бойових зіткнень, ЗС України відбили 57 атак на авдіївському напрямку

За минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень, зокрема Сили оборони відбили 57 атак на авдіївському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки та ще 2 атаки на схід від Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога неподалік Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони стримують ворога у Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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