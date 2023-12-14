Армія РФ здійснила 17 ракетних, 36 авіаційних ударів, а також 74 обстріли з РСЗВ

Ворог завдав 17 ракетних і 36 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

Крім того, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного та ракетного удару по нашій державі. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 31 із 32 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Наслідки ракетного удару уточнюються.

Також, у поточну добу ворог атакував Україну 10 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.