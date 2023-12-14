Події

07:07 14.12.2023

У Брюсселі відбудеться історичний саміт ЄС, на якому вирішуватиметься питання про початок переговорів з Україною стосовно членства

2 хв читати
У Брюсселі відбудеться історичний саміт ЄС, на якому вирішуватиметься питання про початок переговорів з Україною стосовно членства

У Брюсселі відбудеться історичне засідання Європейської ради, під час якого лідери Європейського союзу повинні будуть ухвалити рішення дати чи ні "зелене світло" початку переговорів про членство з Україною, так само як і вирішити питання подальшої фінансової та військової підтримки Києва, який протистоїть російській агресії.

Українське питання стоїть першим на порядку денному саміту, який розпочнеться о 10.00 (за Брюсселем) четверга.

Очікується, що дискусія на саміті буде важкою і тривалою.

Щодо політичного рішення про початок переговорів про членство, то переважна більшість - 26 країн-членів ЄС - виступають "за", і лише Угорщина висловлюється "проти". Так, прем'єр-міністр Угорщини Орбан у листі, надісланому раніше президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, вимагав не ставити українське питання на порядок денний і наполягав на перегляді політики ЄС щодо України загалом. У разі, якщо ця позиція Орбана не зміниться, лідери ЄС не зможуть дати "зелене світло" початку переговорів, оскільки, згідно з правилами ЄС, рішення, пов'язане з розширенням, має бути ухвалене одноголосно.

У середу, напередодні саміту президент Євроради Мішель визнав, що засідання буде "важким" і сказав, що він працює "день і ніч, щоб досягти позитивного рішення", оскільки це питання надзвичайно важливе для майбутнього Європейського союзу.

Раніше у своєму листі-запрошенні на саміт лідерам ЄС Мішель закликав їх ухвалити "сміливі рішення". "Нам необхідно виконати наші зобов'язання щодо України і продовжувати залишатися надійним і сильним партнером. Ми повинні надати Україні постійну і стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, дійти згоди про надання EUR50 млрд для її довгострокової стабільності. Ми також повинні погодитися почати переговори про вступ з Україною, тим самим дати їй необхідний сигнал і ще більше наблизити її до нашої європейської сім'ї", - написав президент Європейської ради.

Інше питання, важливе для України, - це питання фінансування в розмірі EUR50 млрд на період із 2024 до 2027 року, яке також блокувала Угорщина, - може бути розглянуте позитивно: напередодні Європейська комісія, позитивно оцінивши дії Будапешта в плані виконання умов, пов'язаних із верховенством права, розморозила для Угорщини близько €10 млрд.

Ще одним питанням порядку денного є виділення додаткового фінансування Європейського мирного фонду в розмірі 20 млрд євро для продовження військової допомоги Києву.

Що стосується затвердження лідерами ЄС 12 пакета санкцій для Росії, то він перебуває на стадії завершення і, як очікується, може бути схвалений до п'ятниці.

 

 

Теги: #єс #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:19 14.12.2023
У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

02:05 14.12.2023
Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

20:00 13.12.2023
Євкромісія розблокує EUR10 млрд для Угорщини

Євкромісія розблокує EUR10 млрд для Угорщини

19:34 13.12.2023
Країни Північної Європи продовжать надання військової допомоги Україні - спільна заява

Країни Північної Європи продовжать надання військової допомоги Україні - спільна заява

18:17 13.12.2023
Блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС для України та Молдови не є позицією Австрії - Стефанішина

Блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС для України та Молдови не є позицією Австрії - Стефанішина

17:39 13.12.2023
Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

17:15 13.12.2023
До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

16:30 13.12.2023
12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

14:15 13.12.2023
Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

12:07 13.12.2023
Купівля російських слябів є підтримкою режиму агресора і російського ВПК, потрібно заборонити їх постачання до ЄС у 2024 р. - СЕО "Метінвесту"

Купівля російських слябів є підтримкою режиму агресора і російського ВПК, потрібно заборонити їх постачання до ЄС у 2024 р. - СЕО "Метінвесту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

В Одеській області внаслідок нічного обстрілу "Шахедами", попередньо, постраждали одинадцять осіб, зокрема три дитини - ДСНС

Напередодні засідання Євроради Зеленський провів телефонну розмову з Туском

Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

Зеленський обговорив із Мелоні підготовку до саміту Євроради

ОСТАННЄ

Армія РФ здійснила 17 ракетних, 36 авіаційних ударів, а також 74 обстріли з РСЗВ

14 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Країни НАТО погодили збільшення бюджету на 2024 рік

Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

В Одеській області внаслідок нічного обстрілу "Шахедами", попередньо, постраждали одинадцять осіб, зокрема три дитини - ДСНС

Напередодні засідання Євроради Зеленський провів телефонну розмову з Туском

Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

"Шахтар" програв "Порту" і вибув із плей-оффу Ліги чемпіонів

РФ атакує південні області України, з Чорного моря летять кілька груп ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА