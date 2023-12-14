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05:17 14.12.2023

Країни НАТО погодили збільшення бюджету на 2024 рік

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Країни НАТО погодили збільшення бюджету на 2024 рік

 Країни НАТО погодили цивільний і військовий бюджети на 2024 рік на засіданні Північноатлантичної ради в середу, 13 грудня 2023 року, повідомляється на сайті Альянсу.

"Цивільний бюджет установлено в розмірі 438,1 млн євро, а військовий бюджет - 2,03 млрд євро, що на 18,2% і 12% більше, ніж у 2023 році", - йдеться в заяві.

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане наголосив, що збільшення і розширення використання спільного фінансування дає змогу союзникам по НАТО більш ефективно розв'язувати спільні виклики безпеки.
"Спільне фінансування демонструє солідарність і колективну волю союзників. У неспокійні часи ми потребуємо цього як ніколи", - сказав він.

Теги: #бюджет #нато #узгодження

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