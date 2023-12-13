Події

22:26 13.12.2023

Зеленський виступив на спеціальному засіданні парламенту Норвегії

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Зеленський виступив на спеціальному засіданні парламенту Норвегії

 Президент України Володимир Зеленський виступив на спеціальному пленарному засіданні Стортингу Норвегії в середу, повідомляється в Телеграм-каналі глави держави.

"Це честь для мене - вже вдруге звертатися до парламенту і народу Норвегії, і тепер не онлайн, а особисто. Для мене важливо подякувати саме особисто за всю ту надзвичайну підтримку, яку Україна отримує від Норвегії", - сказав Зеленський.

"Норвегія стала першою країною, яка затвердила програму довготривалої підтримки для нас, для наших родин, для України. Ваш приклад став взірцем і для інших держав. Сьогодні тут, в Осло, відбувся саміт Україна плюс країни Північної Європи. Я почув, що підтримка наших партнерів у регіоні стає довготривалою. Величезний крок.
І йдеться не тільки про те, щоб послати правильний сигнал Москві, що Україна не залишиться без підтримки. Це правильний сигнал усім нашим людям, нашим воїнам - кожному і кожній в Україні, хто бореться і працює заради свободи. Це важливо для мотивації людей, і не тільки в Україні. ХХІ століття точно не має стати часом для перемог диктаторів. І не стане. Ми маємо зробити для цього достатньо", - наголосив президент України.

Теги: #україна #норвегія #зеленський

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