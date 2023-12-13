Події

20:12 13.12.2023

Протягом доби ворог завдав 10 ракетних і 4 авіаударів

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Протягом доби ворог завдав 10 ракетних і 4 авіаударів

Протягом доби ворог завдав 10 ракетних і чотирьох авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових і населених пунктах, унаслідок цього є поранені та руйнування серед цивільної інфраструктури, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні у середу ввечері.

Водночас противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли близько 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях і обстріляв місто Херсон.

Окупанти також завдали авіаційних ударів у районах Костянтинівки та Новомихайлівки Донецької області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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