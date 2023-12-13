Ворог безуспішно намагався прорвати оборону на авдіївському напрямку, ЗС України відбили 45 атак - Генштаб

Українські військові відбили 45 ворожих атак на авдіївському напрямку, загалом за добу на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, і ще 20 атак на південь від Сєверного, Первомайського і Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - зазначено у зведенні, опублікованому на фейсбуці у середу ввечері.

Також ЗСУ відбили 12 ворожих атак біля Синьківки, 2 - на схід від Петропавлівки Харківської області на куп'янському напрямку, 2 - у районах Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів Донецької області на лиманському напрямку, 6 атак - біля Іванівського й Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку, 6 - неподалік Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Водночас ворог здійснив 11 безуспішних атак на позиції ЗСУ на мар'їнському напрямку, українські захисники продовжують стримувати окупантів біля Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.

На шахтарському напрямку противник не вів штурмових дій.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - зазначають у Генштабі.