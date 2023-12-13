Відпочинок в Україні підтримують 78% опитаних - дослідження

Значна частина населення України позитивно ставиться до ідеї відпочинку і розглядає його як можливість переключитися від постійного стресу, випливає з опитування, проведеного українською дослідницькою компанією Gradus із готельним оператором Ribas Hotels Group.

"Наше дослідження показало, що близько 70-75% українців сприймають відпочинок як спокійний період, із прогулянками, оздоровленнями, медитаціями та іншими аспектами. Зараз спостерігається високий рівень позитивного ставлення до такого формату відпочинку", - прокоментував СОО Ribas Hotels Group Андрій Маренчук.

Більшість респондентів повідомили про позитивне ставлення до відпочинку під час воєнного стану: 78% - до відпочинку в Україні поза домом; 56% - за кордоном. Негативно до відпочинку під час війни за цими двома напрямами ставляться 12% і 28% респондентів відповідно.

Згідно з дослідженням, лише 77% респондентів були у відпустці за останні 3 роки. З них 31% мали відпустку тричі, 24% відпочивали двічі. При цьому 49% відпочивали лише в Україні, 46% - як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, 88% опитаних повідомили про бажання відпустки, якби була така можливість. У найближчі три місяці 32% респондентів планують відпочивати вдома, 30% - відпочинок в Україні поза домом, а 38% не планують відпустку взагалі. У планах на відпочинок українці вказали піші прогулянки (60%), екскурсії/відвідвідування пам'ятних місць (50%), відвідування кафе/ресторанів (46%).

Найпопулярнішими місцями відпочинку серед опитаних є сімейні готелі, апартаменти та котеджі в лісі/горах. Водночас серед любителів відпочивати в Україні поза домом основною локацією і щодо нещодавніх поїздок, і щодо планів зазначені Карпати.

Найчастіше серед країн, де відпочивали востаннє, українці називають Єгипет (19%), Туреччину (14%) і Польщу (10%). Щодо найближчих планів респонденти зазначали Польщу (21%), Австрію та Іспанію (по 8%).

Велика кількість українців, особливо ті, хто перебуває за кордоном через війну, розглядають відпустку як компромісне рішення, що поєднує зустрічі з друзями та родиною і можливість відкриття нових місць.

В опитуванні взяла участь 471 особа віком 18-55 років, що мешкає в Україні в містах 50К+, має дохід середній та вищий.