Події

16:30 13.12.2023

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

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12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

Дванадцятий пакет санкцій Європейського Союзу для Росії через її агресію проти України практично готовий і буде затверджений у межах майбутнього засідання Європейської ради, стверджує високопоставлений європейський дипломат.

Спілкуючись на умовах анонімності з журналістами в середу в Брюсселі перед початком саміту, який відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі, дипломат сказав, що "санкції майже готові".

"Це буде done deal (завершеною угодою) до п'ятниці (15 грудня)", - сказав він.

 

Теги: #єс #санкції_рф

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