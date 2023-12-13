Правоохоронці здійснили обшуки в офісах КП "Київавтошляхміст" і підрядних організацій, залучених до ремонту Південного мосту

Прокурори Дарницької окружної прокуратури міста Києва спільно зі співробітниками Нацполіції здійснили обшуки в приміщеннях КП "Київавтошляхміст" і підрядних організаціях, залучених до виконання аварійних робіт і ремонту Південного мосту, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідчі дії проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо виконання робіт по вказаному об’єкту. На теперішній час триває її дослідження", - зазначається в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.