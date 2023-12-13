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14:19 13.12.2023

Шахраї створюють фейкові боти "Київстару" під приводом компенсації від оператора - МВС

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Шахраї створюють фейкові боти "Київстару" під приводом компенсації від оператора - МВС

Шахраї створили нову фішингову схему зі створенням фейкових ботів оператора зв'язку "Київстар", який призупинив роботу своїх сервісів після хакерської атаки, застерігають у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Увага! Нова фішингова схема шахраїв. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв'язку Kyivstar. Шахраї поширюють фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - повідомляє МВС у середу.

За інформацією відомства, шахраї пропонують абоненту перейти за посиланням і зареєструватися, щоб одержати гроші, натомість вони отримують у такий спосіб доступ до сторінок у соцмережах, онлайн-банкінгу.

У зв'язку з цим МВС закликає українців довіряти лише перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії, не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.

"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - резюмується в повідомленні. 

Теги: #київстар #шахраї #бот

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