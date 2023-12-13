Зеленський: Україна не може програти, тому що держава - єдине, що в нас є

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без зовнішньої допомоги перемогти не можна, але й програти Україна не може.

"Безумовно, не можна перемогти без допомоги. Але і програти теж не можна, тому що це єдине, що в нас є, - наша держава", - сказав Зеленський у середу на брифінгу в Осло.

"Протягом перших днів повномасштабної війни ми справді були самі. І це було складно і дуже важко. Трагічний період для нас і нашого народу. І ви бачили, як це було для нас. Нас майже окупували, але ми нікуди не втекли. Ми не поїхали, і ми вступили та прийняли цю битву", - сказав він.

Без допомоги, сказав Зеленський, "складно, ви втрачаєте багато людей. І якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, ваше суспільство, людей, дітей, вам, безумовно, потрібен потужний щит оборони".

"І якщо світ, Європа об'єднуються навколо України, це важливо для нас", - сказав він.